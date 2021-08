Klassiker der Orgelkultur in der Ganderkeseer Kirche

David Boos ist zu Gast in der Ganderkeseer Kirche.

Kathrin Singer

Ganderkesee. In der Ganderkeseer Kirche St. Cyprian und Cornelius an der Arp-Schnitger-Orgel zu Gast ist am Freitag David Boos. Er spielt drei große „Klassiker“ der norddeutschen Orgelkultur im Konzert.

Die Reihe der 30‘ Schnitger-Orgelkonzerte findet diesen Freitag ab 16 Uhr ihre Fortsetzung. An der Arp-Schnitger-Orgel der Kirche St. Cyprian und Cornelius in Ganderkesee wird laut Ankündigung David Boos aus Magdeburg zu Gast sein. Preisträ