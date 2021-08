Gemeinde Ganderkesee bietet Sonderimpfaktion in Bookholzberg an

Die Gemeinde Ganderkesee bietet eine kostenlose Sonderimpfaktion in Bookholzberg an. (Symbolfoto)

Jens Büttner/dpa

Bookholzberg. Ohne Anmeldung, Termin und Kosten ist eine Sonderimpfaktion am 1. September in Bookholzberg verbunden. Mit dem Vektor-Impfstoff Johnson & Johnson ist nur eine Impfung erforderlich.

Nur der Personalausweis ist am Mittwoch, 1. September, erforderlich, um eine Corona-Schutzimpfung in der Mehrzweckhalle auf dem Gelände des Berufsförderungswerkes (BFW) in Bookholzberg zu erhalten. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr bietet die G