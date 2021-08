Polizei ermittelt nach Gewalt gegen Zwölfjährigen in Wildeshausen

Der Junge wurde im Burgpark geschlagen.

dpa/Hildenbrand

Wildeshausen. Ein 12-jähriger Junge ist bereits am Montag, 23. August, in Wildeshausen geschlagen worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein versuchte Körperverletzung im Burgpark an der Wittekindstraße in Wildeshausen meldet nun die Polizei. Die Tat hatte sich bereits am Montag, 23. August, zugetragen. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise und darum, Spekulationen über d