Kerstin Sudhop hat ihre gesamte Kindheit und Jugend in Neuenlande verbracht. Ihre Eltern hatten einst das alte Schulgebäude gekauft und aufwendig in ein Wohnhaus umgewandelt.

Bettina Dogs-Prößler

Neuenlande. Vor etwas mehr als 230 Jahren haben Menschen begonnen, das Moorgebiet in Neuenlande nutzbar zu machen. Im Alter von drei Jahren ist die Ganderkeseerin Kerstin Sudhop mit ihrer Familie ins Moor gezogen. Ihre Eltern waren diejenigen, die aus der alten Schule ein heimeliges Wohnhaus machten.

Kerstin Sudhop war 19, als sie von hier weggegangen ist. Wie das so ist in dem Alter, wenn man sich loslöst vom Elternhaus und raus will, um mal was anderes zu sehen. 16 Jahre lang hat Kerstin Sudhop in der alten Schule in Neuenlande gelebt