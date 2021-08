So feiert das "neue" Ganderkeseer Rathaus sein 25-jähriges Jubiläum

Seit 25 Jahren die Heimat der Verwaltung, Polizei und eines Backwarengeschäftes: das Rathaus Ganderkesee.

Gemeinde Ganderkesee

Ganderkesee. Zum 25-jährigen Jubiläum des Rathauses Ganderkesee gibt es besondere Einblicke das pulsierende "Herz der Gemeinde". Auch Orte, die sonst nur angetrunkenen Faschingsjüngern vorbehalten sind, gibt es zu sehen.

Der allgemeine Sprachgebrauch lässt was Anderes vermuten, doch das „neue“ Ganderkeseer Rathaus ist gar nicht mehr so neu. Seit 25 Jahren ist der Gebäudekomplex an der Mühlenstraße die Heimat der Verwaltung, der Polizeistation und eines Back