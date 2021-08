Einsatz für die Feuerwehr am Ahnbeker Ring in Ganderkesee.

Symbolfoto: imago images/Martin Dziadek

Ganderkesee. Gebrannt hat es Freitagnacht am Ahnbeker Ring in Ganderkesee. Mit 70 Einsatzkräften konnte die Feuerwehr einen Werkstattbrand löschen. Der Sachschaden beträgt 120.000 Euro.

Zu einem Brand in einem als Werkstatt genutzten Anbau an einem Wohnhaus an der Straße Ahnbeker Ring in Ganderkesee ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00.15 Uhr aus bislang unbekannter Ursache gekommen. Wie die Polizei mitteil