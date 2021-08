Ein Meilenstein in der Geschichte der Stenumer Fachklinik

Wie wird die Welt aussehen, wenn eines Tages diese Zeitkapsel geöffnet wird? Versenkt wurde sie gestern bei der symbolischen Grundsteinlegung für das neue Bettenhaus der Stenumer Fachklinik von Christel Zießler und Karsten Ritter-Lang.

Dirk Hamm

Stenum . An der Fachklinik für Orthopädie in Stenum ist Grundsteinlegung gefeiert worden: 64 Betten sollen in dem Bettenhaus, das bis 2022 fertiggestellt sein soll, entstehen.

Nach einigen Turbulenzen segelt die Stenumer Fachklinik für Orthopädie laut dem Geschäftsführer und ärztlichen Direktor Dr. med. Karsten Ritter-Lang seit nunmehr neun Jahren „in stabilem Fahrwasser“. Ein Neubauvorhaben soll die Klinik noch