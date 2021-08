Hoffen auf mehr Interessierte bei den kommenden Treffen: der Tauschring Ganderkesee um Gründungsmitglied Helga Brandes (vorne) und (v. r.) Peter Lampe, Hannelore Thielicke, Erika Brüggemann, Lore Schult und Kathrin Günther.

Lennart Bonk

Ganderkesee. Der Tauschring Ganderkesee verzeichnet wenig Zulauf bei den ersten Sitzungen seit Beginn der Corona-Pandemie. Eine Lösung hat die Gemeinschaft zur Selbsthilfe bereits in Aussicht, aber benötigt für die Umsetzung Hilfe.

„Eigentlich sind wir mehr“, sagt Helga Brandes. Sie ist die Dienstälteste in der sechsköpfigen Runde, die am Donnerstag zum zweiten Treffen des Tauschrings Ganderkesee in diesem Jahr erschienen ist. „Durch Corona hat es einen Bruch gegeben.