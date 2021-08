60.000 Euro Schaden nach Unfall in Großenkneten

Die Landesstraße 871 musste für die Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt werden. (Symbolfoto)

www.imago-images.de

Großenkneten. Bei einem Trecker-Unfall auf der Straße "Sager Esch" in Großenkneten ist am Donnerstagmittag ein hoher Sachschaden entstanden.

Ein 26-jähriger Mann aus Friesoyhte ist am Donnerstag mit Trecker und zwei Anhängern auf der Straße "Sager Esch" in Richtung Sage von der Straße abgekommen, so die Polizei. Den Trecker konnte der 26-Jährige wieder zurück auf die Straße lenk