Betrunkener verursacht Unfall in Groß Ippener und flieht

Der Unfallverursacher war betrunken und ohne Führerschein unterwegs. (Symbolfoto)

Carsten Rehder/dpa

Groß Ippener. Ein betrunkener Delmenhorster hat am Mittwochabend an der Annenstraße in Groß Ippener ein anderes Auto touchiert und Fahrerflucht begangen.

Der 51-Jährige habe einem 43-jährigen Mann aus Weyhe überholen wollen, so die Polizei. Beim Wiedereinscheren streifte er den Wagen des anderen und setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Der Mann aus Wehye habe noch versucht den Unfallverursache