Die Corona-Inzidenz im Landkreis Oldenburg liegt laut RKI nun bei 29,7.

www.imago-images.de

Landkreis Oldenburg. 16 Neuinfektion hat das RKI am Mittwoch, 18. August, für den Landkreis Oldenburg gemeldet. Das Gesundheitsamt entschlüsselt, wo die Infektionsquellen liegen.

Nachdem die Neuinfektionen in Delmenhorst am gestrigen Dienstag ordentlich zugelegt hatten, stiegen heute die Fälle im Landkreis Oldenburg sprunghaft an: 16 Neuinfektion hat das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch, 18. August, im Oldenbu