Es kann am Ende nur einen geben: Vier Kandidaten wollen als Bürgermeister in das Rathaus Ganderkesee einziehen. (Archivfoto).

Thorsten Konkel

Ganderkesee. Der Wahlkampf, in dem die Nachfolge von Bürgermeisterin Alice Gerken geregelt wird, geht in die heiße Phase. Welche Etats stehen den Kandidatinnen und Kandidaten in Ganderkesee zur Verfügung?

Das Rennen um die Nachfolge von Bürgermeisterin Alice Gerken in Ganderkesee läuft. Der Wahlkampf, der bedeutet natürlich für die Beteiligten einen großen Einsatz von persönlicher Zeit. Wer in den Wahlkampf zieht, der benötigt aber auch Unte