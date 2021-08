Die Anhaltesignale der Polizei wurden von der Autofahrerin vehement ignoriert. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Wildeshausen. Kein Licht, defekter Reifen und vermutlich unter Drogen – so ist eine 55-jährige Frau aus Westerstede am Montagabend in ihrem Auto auf der Glaner Straße in Richtung Wildeshausen unterwegs gewesen.

Eine 55-jährige Autofahrerin ist am späten Montagabend ohne Licht und mit einem defekten Reifen auf der Glaner Straße in Wildeshausen unterwegs gewesen. Außerdem, so vermutet sie Polizei, habe die Frau unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ges