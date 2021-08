„Für die Energiewende“: Tennet-Infotafel an der Wagnerstraße.

Michael Korn

Ganderkesee. Die höchsten Bauwerke am Schlutterweg werden 24 Meter hoch: Stromnetzbetreiber Tennet erweitert das Ganderkeseer Umspannwerk und baut gleichzeitig von dort eine neue Höchstspannungsleitung nach St. Hülfe bei Diepholz.

Es ist die aktuell größte Baustelle in Ganderkesee – und im Hinblick auf die überregionale Energieversorgung auch bedeutendste. Was da am Schlutterweg zwischen dem Kreisel an der B 213 und Ganderkesee gebaut und gebuddelt wird, zi