Betrunkener fährt bei Großenkneten in Schlangenlinien über die A1

Mehr als 2,6 Promille ergab der Alkoholtest bei einem Mann, der in Schlangenlinien auf der A1 unterwegs war. (Symbolfoto)

Uli Deck / dpa

Großenkneten. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hat der Polizei am Samstag gegen 19.50 Uhr ein Auto gemeldet, das in Schlangenlinien über die Autobahn 1 in Richtung Hamburg gelenkt wurde.

Der Fahrer des Autos fuhr laut Polizei unter anderem im Bereich Großenkneten mittig im zweispurigen Bereich der Autobahn. Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn stoppten den Fahrer zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Anschlusss