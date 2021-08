Fachdienstleiter Christian Hallanzy zeigt das neue Gerät für Foto und Fingerabdrücke. Kinderleicht sei die Bedienung, sagt er.

Ole Rosenbohm

Ganderkesee. Die Gemeinde nutzt ab sofort einen Selbstbedienungsterminal für Fingerabdrücke und biometrisches Foto. Die Zeit beim Sachbearbeiter verkürze sich um die Hälfte, hieß es.

Die rund 5000 Personen, die jährlich bei der Gemeindeverwaltung in Ganderkesee einen neuen Personalausweis beantragen, werden künftig weniger Zeit investieren müssen. Der Grund dafür befindet sich in einem Nebenraum des Rathauses in Form ei