Barbara Wessels (vorne) sowie Regina und Daniel Hewer (im Hintergrund) zeigen in den Schaufenstern des ehemaligen "Gertjes Fashion"-Geschäftes ihre Ausstellung "Recht auf gesunde Umwelt".

Melanie Hohmann

Ganderkesee. In der Ausstellung "Das Recht auf eine gesunde Umwelt" machen Aktivisten von Terre des Hommes auf die Auswirkungen von Umweltverschmutzung auf die Gesundheit von Kindern aufmerksam. Die Ausstellung ist Teil der Kampagne "My Planet – My Rights"

In den Schaufenstern des zurzeit leerstehenden Ladens in der Rathausstraße 19 zeigt die Terre des Hommes-Gruppe Ganderkesee- Delmenhorst seit dem 6. August 2021 für einige Zeit die Ausstellung "Das Recht auf eine gesunde Umwelt".