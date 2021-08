Wollen dem Eichenprozessionsspinner keine Chance geben: (v. l.) Axel Brammer (SPD), Reinhold Schütte (Grüne), Landratskandidat Dr. Christian Pundt (parteilos), Carsten Jesußek (UWG), Dr. Volker Schulz-Berendt (Grüne), Marcel Dönike und Stephan Bosak (beide SPD).

Dirk Hamm

Ganderkesee. Der Eichenprozessionsspinner ist vielen politischen Akteuren im Landkreis Oldenburg ein Dorn im Auge. Nun wollen sie sich im Kampf gegen die giftige Raube zusammentun.

Es muss schnell gehandelt werden, und das am besten gemeinsam: Diese Haltung betonen Vertreter von SPD, Grüne und UWG in der Gemeinde Ganderkesee und im Landkreis Oldenburg mit Blick auf den sich auch in unserer Region ausbreitenden Ei