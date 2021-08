Exhibitionist belästigt Frau an Großenknetener Badesee

Als die Polizei eintraf, war der Exhibitionisten schon über alle Berge.

Melanie Hohmann

Hatten. Eine Frau wurde am Donnerstagnachmittag, 5. August, am Badesee Westrittrum von einem Exhibitionisten belästigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

