Auto von Grundstück in Wardenburg gestohlen

Diebe haben ein verschlossenes Auto in Wardenburg entwendet.

Wardenburg. In der Nacht zum Donnerstag, 6. August, wurde ein Auto von einem Grundstück in Wardenburg gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisgebern.

