Hausleiter Christian Miggel (von links) zeigte Carola Hüttenmüller (Grüne), Doris Josquin, Christel Zießler (beide SPD) und Bürgermeister-Kandidat von SPD und Grünen Udo Heinen die Pflegeeinrichtung in Ganderkesee.

Yannik Koltzenburg

Ganderkesee. Bürgermeisterkandidat Udo Heinen hat am Donnerstag gemeinsam mit einer Delegation eine Intensivpflegeeinrichtung in Ganderkesee besucht. Dabei berichtete Christian Miggel von der Arbeit in der Pflege und was sich in Zukunft ändern muss.

Der ambulante Kranken- und Pflegedienst Adlatus hat am Donnerstag im Wohnpark am Fuchsberg eine Delegation aus Grünen und SPD um den gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten Udo Heinen in einer seiner Wohngemeinschaften begrüßt und von der Arbei