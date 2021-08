Meike Salzmann (links) und Ulrich Lehna treten am 15. August in Ganderkesee auf.

Ralf Salzmann

Ganderkesee. Inzwischen ist es schon fast Tradition. Das Duo "Sing Your Soul" kommt mit einem neuen Programm in die St. Katharinen-Kirche. Mit Klarinette und Konzertakkordeon wollen die Schleswig-Holsteiner das Publikum begeistern.

In der St. Katharinen-Kirche in Schönemoor treten am 15. August alte Bekannte auf. Bereits seit mehreren Jahren besucht das Duo "Sing Your Soul" die Kirche regelmäßig. In Schönemoor präsentieren Meike Salzmann und Ulrich Lehna ihr neue