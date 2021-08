Die Trockenbau-Spezialisten haben hier das Sagen: An der Grundschule Dürerstraße wird aus zwei Klassenräumen der neue Hort hergerichtet. Außerdem werden ein Musikraum und ein Werkraum umgebaut.

Rolf Tobis

Ganderkesee. An den Schulen in der Gemeinde Ganderkesee haben unter Ausnutzung der Sommerferien wieder umfangreiche Sanierungs- und Renovierungsarbeiten begonnen. Filteranlagen für Klassenräume befinden sich indes nicht darunter.

Die Schulsanierungen in Ganderkesee sind gestartet: Am meisten Geld wird nach einer Mitteilung der Gemeinde in Bookholzberg an der Schule an der Ellerbäke in die Hand genommen. Die Sanierung des Daches im Bereich der Mensa schlägt