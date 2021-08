Diese jungen Leute starten ihre Ausbildung in Ganderkesee

Im Hauptbetrieb Gerhard Meyer KG Bäckerei und Konditorei Meyer Mönchhof wurden die neuen Azubis begrüßt.

Melanie Hohmann

Ganderkesee. Zahlreiche junge Schulabgänger haben am Montag auch in der Gemeinde Ganderkesee ihre Berufsausbildung aufgenommen.

So sind in der Firma Meyer-Technik zwölf junge Leute begrüßt worden, die in den Berufen Kauffrau/-mann für Büromanagement, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik sowie Elektroniker für Betriebstechnik ausgebildet werden. Die