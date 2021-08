Ein Fahrradfahrer ist am Montag auf der Harpstedter Straße zwischen Bassum und Harpstedt tödlich verunglückt. (Symbolfoto)

Daniel Naupold/dpa

Harpstedt/Bassum. Ein 47-jähriger Radfahrer ist am Montag gegen 10.45 Uhr auf der Harpstedter Straße zwischen Bassum und Harpstedt tödlich verunglückt. Laut Polizei hatte ein Lasterfahrer den auf der Straße radelnden Mann übersehen.

Da an der Landstraße 776 zwischen Bassum und Harpstedt kein Radweg vorhanden ist, war der Fahrradfahrer laut Polizeibericht am rechten Fahrbahnrand in Richtung Harpstedt unterwegs. Der Fahrer eines Sattelzugs, der in gleicher Richtung fuhr,