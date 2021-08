Wohnwagen steht auf Campingplatz in Großenkneten in Flammen

Der Wohnwagen ist am Sonntagmittag auf einem Großenknetener Campingplatz komplett ausgebrannt.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Großenkneten. Abgebrannt ist ein Wohnwagen am Sonntag auf einem Campingplatz in Großenkneten. Die Ursache ist bislang unklar.

Ein auf dem Gelände eines Campingclubs am Moosbergweg abgestellter Wohnwagen ist am Sonntagmittag in Brand geraten. Laut Polizeibericht stand der Wohnwagen bei Eintreffen der alarmierten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Großenkneten gegen