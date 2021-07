Martina Engel-Köhler stößt in Bookholzberg auf wilde Müllkippe

Neben Müllresten aus einer Hausrenovierung fand Martina Engel-Köhler auch Hygienetücher und Windeln.

Martina Engel-Köhler

Die nächste wilde Müllkippe in der Gemeinde Ganderkesee ist jetzt in Bookholzberg an der Harmenhauser Straße neben der B212 entdeckt worden. dk-Leserin Martina Engel-Köhler stieß beim Gassigehen mit ihrem Hund auf Säcke, gebrauchte Tüc