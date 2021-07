Diana und Martin Nüßler freuen sich über die Grüne Hausnummer.

Nüßler

Landkreis Oldenburg. Der Landkreis Oldenburg will die private Investition in den Klimaschutz auch in diesem Jahr wieder mit der "grünen Hausnummer" belohnen. Bewerbungen sind bis zum 17. September möglich.

Der Klimawandel nimmt zunehmend spürbaren Einfluss auf unsere Umwelt. Energieeffizientes Bauen und Sanieren sind zwei wichtige Bausteine, um dagegen vorzugehen. Wer ein Eigenheim im Landkreis Oldenburg besitzt, schon früh an die Zukunf