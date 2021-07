Eichenprozessionsspinner an Schule in Bookholzberg entdeckt

Der Eichenprozessionsspinner ist nun auch in der Gemeinde Ganderkesee angekommen.

Patrick Pleul/dpa

Ganderkesee. An der Stedinger Straße in Bookholzberg werden aktuell Eichenprozessionsspinner beseitigt. Die Gemeinde Ganderkesee warnt vor gesundheitlichen Risiken durch die Raupen.

Nun ist er auch in Ganderkesee angekommen, der Eichenprozessionsspinner. Auf dem Schulgelände an der Schule an der Ellerbäke in Bookholzberg fressen sich die Raupen gerade durch die Blätter. Die Gemeinde warnt vor der Gesundheitsg