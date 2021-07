"The Rascals" wollen Neerstedter Kultursommer rocken

Beim Neerstedter Kultursommer präsentiert die Bremer Band "The Rascals" große Hits der Rockgeschichte.

Heinz-Werner Vesting

Dötlingen/Neerstedt. Die Hanseaten von "The Rascals" wollen ihr Publikum am 14. August in Dötlingen mit Hits begeistern, die Rockgeschichte geschrieben haben.

Bill Haley, Little Richard, Elvis Presley – die Bremer Band "The Rascals" lassen die Größen des Rock’n’Roll wieder auferstehen. Besucherinnen und Besucher ihres Open-Air-Konzerts am Samstag, 14. August, um 20 Uhr können sich auf zwei Stunde