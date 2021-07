Gefahrgutzug auf A1 bei Großenkneten in schweren Unfall verwickelt

Ein Gefahrgutzug wurde auf A1 bei Großenkneten in einen schweren Unfall verwickelt.

via www.imago-images.de

Großenkneten. Ein Gefahrguttransporter ist bei einem Unfall auf der A1 bei Großenkneten beschädigt worden. Er hatte 22 Tonnen Stickstoff geladen. Der Unfallfahrer wurde schwer verletzt.

Ein Gefahrgutzug ist am Donnerstagmorgen an einem schweren Verkehrsunfall auf der A1 im Bereich der Gemeinde Großenkneten beteiligt gewesen. Nach Angaben der Polizei fuhr gegen 2.30 Uhr in Richtung Bremen der Transporter eines 47-Jährigen a