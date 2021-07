"WindWood & Co" spielen internationale Folklore in Schönemoor

Das Instrumentalduo „WindWood & Co“, bestehend aus Andreas Schuss und Vanessa Feilen, spielt internationale Folklore.

WindWood & Co (Pressefoto)

Ganderkesee. Das Instrumentalduo "WindWood & Co" aus dem Siegerland spielt am kommenden Wochenende internationale Folklore in der St. Katharinen Kirche. Die Vielfalt unserer Welt soll im Zentrum des Konzertes stehen.

Panflöte, Piano und Pedalbass – Andreas Schuss spielt sie alle. Auch gleichzeitig. Er selbst und Vanessa Feilen sind Multi-Instrumentalisten durch und durch. Bei einem Konzert am Samstag, 31. Juli, um 18 Uhr in der St. Katharinen Kirch