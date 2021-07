Mit schweren Verletzungen ist am Dienstagmorgen ein 89-Jähriger Autofahrer nach einem Unfall in Huntlosen in ein Krankenhaus gebracht worden. (Symbolfoto)

David Ebener

Huntlosen. Mit schweren Verletzungen ist am Dienstagmorgen ein 89-Jähriger Autofahrer nach einem Unfall in Huntlosen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Schwere Verletzungen hat ein 89-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Huntlosen erlitten. Laut Polizei fuhr der Wildeshauser gegen 8.50 Uhr auf der Sannumer Straße in Richtung Wardenburg. In einer Linkskurve in H