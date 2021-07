Ein Transporterfahrer ist am Montag in Hude in den Gegenverkehr geraten. (Symbolfoto)

Hude. Hoher Sachschaden ist am Montag in Hude bei einem Verkehrsunfall entstanden. Ein Transporterfahrer war in den Gegenverkehr geraten.

Bei einem Verkehrsunfall in Hude ist am Montag hoher Sachschaden entstanden. Laut Polizei fuhr gegen 15.30 Uhr der 37-jährige Fahrer eines Sprinters auf der Freiherr-von-Münnich-Straße in Richtung Wüsting, als er in einer Rechtskurve aus bi