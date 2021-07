Hoher Schaden ist bei einem Einbruch in Wildeshausen entstanden. (Symbolbild).

Patrick Niemeier

Wildeshausen . Einbrecher sind am Montag in eine Haus in Wildeshausen eingebrochen. Dabei erbeuteten sie auch einen Fahrzeugschlüssel.

Bei einem Wohnungseinbruch in Wildeshausen ist am Montag ein BMW im Wert von rund 5000 Euro gestohlen worden. Laut Polizei drangen die Täter zunächst gegen 0.55 Uhr über ein eingeschlagenes Fenster in das Wohnhaus in der Straße Immenthun ei