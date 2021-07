In Ganderkesee gehen Musikliebhaber von Konzert zu Konzert

Das "Ensemble Kokopelli" – Martin Jaser, Motoko Matsuda-Jaser und Nayoug Cheong – gestaltet einen der Programmpunkte im 3x3 Konzert am 18. September in Ganderkesee.

Yungon Cho

Ganderkesee. Drei Konzerte an einem Abend: Das bieten die 3x3-Konzerte in Ganderkesee. Im Vorverkauf wird es dafür 150 Karten geben.

Drei Konzerte an einem Abend an drei verschiedenen Orten – das ist das Konzept für Samstag, 18. September, in Ganderkesee. Vor fünf Jahren war die Idee eines Wandelkonzerts zum ersten Mal erfolgreich umgesetzt worden, unter dem Moto: 4