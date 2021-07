Bach und Beatles treffen in Ganderkesee aufeinander

"Bach meets The Beatles": Jazzige Bearbeitungen großer Klassiker der Musikgeschichte trägt das Blue Note Bach Trio zu den 3x3-Konzerten bei.

Hartmut Eckert-Klamand

Ganderkesee. Bach und Beatles, Barock und Beethoven: Musikliebhaber dürfen sich auf die 3x3-Konzerte am 18. September in der Ganderkeseer Ortsmitte freuen. Vorerst gehen nur 150 Karten in den Vorverkauf.

3x3 = dreifacher Musikgenuss auf hohem Niveau: Diese Formel wird am Samstag, 18. September, im Ganderkeseer Ortskern wieder angewendet. Dann spielen Musikensembles ab 17 Uhr an drei verschiedenen Orten jeweils dreimal auf, sodass