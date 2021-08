Bei Feldarbeiten am Rand von Neuenlande stößt Reiner Grashorn 1969 auf eine Mädchenleiche. Psychisch steckt der Landwirt das Erlebte gut weg, Spuren bleiben dennoch.

Bettina Dogs-Prößler

Neuenlande. 1969 wird das kleine Moordorf Neuenlande Schauplatz eines grausamen Verbrechens. Allerdings stammen weder Opfer noch Täter von hier. Der Mörder stieß auf die Abgeschiedenheit des Ortes offenbar zufällig.

Reinhard Grashorn war Jungbauer, als er sie fand. Gerade 21 Jahre alt, und das, was er an einem winterlichen Vormittag im Reet an der Hellmer zwischen Neuenlande und Bardewisch entdeckte, konnte er zunächst gar nicht einordnen. „Ich bin ers