Schreitet sichtbar voran: der imposante Neubau der Trainingssporthalle am Sportplatz in Hoykenkamp.

Thomas Breuer

Hoykenkamp. Mit der neuen Trainingssporthalle will auch die Turnerschaft Hoykenkamp wachsen. Das Richtfest ist bereits in Sichtweite.

Das aktuell größte Bauprojekt in Hoykenkamp nimmt zunehmend Gestalt an. Direkt am Sportplatz trägt die neue Trainingssporthalle der Turnerschaft Hoykenkamp immer mehr die Züge der großen Trainingshalle, von der sich der Verein ab dem Jahr