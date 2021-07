In der St. Cyprian- und Cornelius- in Ganderkesee wird an diesem Samstag die Konzertreihe "Sommer. Abend. Musik" fortgesetzt. Zu Gast ist der Aachener Organist Wolfgang Karius.

Thomas Deeken

Ganderkesee. An diesem Samstag wird die Reihe "Abend. Sommer. Musik." in Ganderkesee fortgesetzt. Wolfgang Karius wird in der St. Cyprian- und Cornelius-Kirche ein Orgelkonzert geben.

Den Titel „Lehrer und Schüler“ trägt das vierte von fünf Konzerten der Reihe „Sommer. Abend. Musik.“ in der St. Cyprian- und Cornelius-Kirche in Ganderkesee. Das hat der Kreiskantor Thorsten Ahlrichs mitgeteilt. Das reine Orgelkonzert begi