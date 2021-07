Hoher Sachschaden bei Alkohol-Fahrt in Wildeshausen

Die Polizei ist am Mittwoch zu einem Unfall in Wildeshausen gerufen worden. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Wildeshausen. Eine "wilde" Fahrt endete in Wildeshausen mit einem leicht verletzten Fahrer und einem erheblichen Sachschaden. Das berichtet die Polizei.

Bei einem Verkehrsunfall am Ochsenbergweg in Wildeshausen am Mittwoch gegen 19.40 Uhr hat Alkohol eine Rolle gespielt. Ein 43-Jähriger aus Wildeshausen befuhr mit einem Mazda den Ochsenbergweg stadteinwärts und kam nach rechts von der Fahrb