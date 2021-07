Symbolische Schlüsselübergabe: (von links) Alexandra Busch-Maaß (Leiterin Staatliches Baumanagement Ems-Weser), Kommissariatsleiterin Gerke Stüven, Innenminister Boris Pistorius, Polizeipräsident Johann Kühme

Ole Rosenbohm

Wildeshausen. Die Polizei in Wildeshausen hat ihren Sitz nicht mehr unweit vom Stadtkern. Um ansprechbar zu bleiben, hat sie jetzt aber im Rathaus ein neues Büro.

Schon zum 1. Juli war die Polizei Wildeshausen in ihrer neuen Dienststelle an der Daimlerstraße 7a angekommen, am Mittwoch darf sie nun als offiziell eingeweiht gelten. In einer Feierstunde auf dem Hof mit reduzierter Gästezahl überbrachten