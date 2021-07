Logo und Wappen des Landkreises Oldenburg dürfen nicht auf der Visitenkarte der Kreistagsabgeordneten Hella Dietz stehen.

Ilias Subjanto

Ganderkesee. Kleine Visitenkarte – große Wirkung. Im Falle der UWG-Kommunalpolitikerin Hella Dietz allerdings anders als geplant: Auf ihren Kärtchen ist das Logo der Gemeinde Ganderkesee möglicherweise zu Unrecht abgebildet.

Bei Presseterminen geraten manchmal auch scheinbare Nebensächlichkeiten in den Fokus. Zum Beispiel Visitenkarten. Diese hat die Ratsfrau und Kreistagsabgeordnete Hella Dietz an die Pressevertreter verteilt. Anlass war ein Ortstermin be