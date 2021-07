Gemeindebücherei lädt zum literarischen Blind Date in der Urlaubszeit

60 Titel hat Büchereileiterin Sigrid Kautzsch zusammen mit ihrem Team vergepackt. Sie warten jetzt auf ein "Blind Date" mit abenteuerlustigen Lesern.

Bettina Dogs-Prößler

Ganderkesee. Zum Buch greifen, aber nicht wissen was drin steht. Die Gemeindebücherei Ganderkesee bietet wieder ihr „Blind Date mit einem Buch“ an, bei dem 60 in Zeitungspapier gewickelte Überraschungstitel auf Leser warten.

