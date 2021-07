Motorradfahrer bei Unfall in Colnrade lebensgefährlich verletzt

Verunglückt ist ein Motorradfahrer auf der Harpstedter Straße in Colnrade.

Symbolfoto: imago images/Fotostand

Harpstedt. Gestürzt ist ein Motorradfahrer am Sonntag auf der Harpstedter Straße in Colnrade. Er musste per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Unfall auf der Harpstedter Straße in Colnrade bei Harpstedt ist eine Person am Sonntagnachmittag lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 52-jähriger Motorradfahrer gegen 16.45 Uhr die Harpstedter Stra