Zahlreiche Spenden haben das Krisengebiet bereits erreicht. Am Freitag will der Verein "Hatten hilft" Spenden nach Rheinland-Pfalz bringen. (Symbolfoto)

Philipp von Ditfurth / dpa

Hatten. Der Verein "Hatten hilft" will mit Spenden dem Landkreis Ahrweiler helfen. Gesucht werden vor allem Hilfsmittel zum Aufräumen der Verwüstungen.

Schippen, Spaten, Besen, aber auch Stromaggregate, Verlängerungskabel, Wasserpumpen und Hochdruckreiniger will der Verein sammeln und am Freitag in das immens von der Hochwasserkatastrophe getroffene Walporzheim, einem Stadtteil der Stadt B