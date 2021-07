Drei Motorradfahrer bei Unfall in Wardenburg verletzt

Einen schlimmen Unfall hat es auf der Wikingerstraße in Wardenburg gegeben.

Nonstopnews

Wardenburg. Zu einem schweren Unfall mit drei Motorrädern ist es am Sonntag in Wardenburg gekommen. Ein Motorradfahrer musste per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Drei Motorradfahrer sind am Sonntag bei einem Unfall auf der Wikingerstraße in Wardenburg verletzt worden. Motorradfahrerin erkennt Abbiegeabsicht nichtWie die Polizei mitteilt, befuhren ein 55-Jähriger aus Hatten sowie ein 34-Jähriger