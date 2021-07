Mit dem "Gute-Laune-Corona-Tanz" feierten Andrea Leifholz (Mitte) und ihre Schülerinnen die Eröffnung des Dance-Centers.

Jasmin Johannsen

Ganderkesee. Einzugsparty in Ganderkesee: Andrea Leifholz hat am Samstagnachmittag ihr neues Dance-Center an der Weststraße Schülerinnen, Schülern und deren Familien vorgestellt.

Die Vorfreude war enorm: Tanzpädagogin Andrea Leifholz ist Anfang des Jahres in ihre neuen Räumlichkeiten in Ganderkesee gezogen. Doch erst jetzt konnte die große Party stattfinden. Im Dance-Center an der Weststraße wurde mit Luftballons, K