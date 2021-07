Mittelalter-Freunde schlagen Heerlager am Falkensteinsee auf

Sie können wieder lachen: Nach monatelanger Zwangspause sind Anne Loock, Jens und Jana Turek (v.li.) wieder im Heerlager unterwegs.

Jasmin Johannsen

Ganderkesee-Falkenburg. Große Freude bei Mittelalter-Fans: Nach coronabedingter Pause durften sie sich an diesem Wochenende erstmalig wieder zum „Camping Anno Domini“ am Falkensteinsee in Ganderkesee treffen.

Die Fahnen gehisst, die Rüstung poliert und das Gewand übergeworfen – nach monatelanger Corona-Zwangspause kamen Mittelalter-Fans von nah und fern am Wochenende wieder zu einem Heerlager zusammen. Am Falkensteinsee fand zum fünften Mal