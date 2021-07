In den Überschwemmungsgebieten in NRW kommen Helfer des THW zum Einsatz. Auch hiesige Ortsverbände könnten angefordert werden und stellen sich einsatzbereit.

Jonas Güttler/dpa

Delmenhorst/ Bookholzberg/ Hude. Die Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz hat den Einsatz Tausender THW-Angehöriger ausgelöst. Auch die Ortsverbände Hude-Bookholzberg und Delmenhorst stünden im Fall der Fälle bereit.

Die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz fordert insbesondere auch Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerks (THW). Lokale Kräfte sind zwar noch nicht angefordert worden – stehen aber jederzeit be